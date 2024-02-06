وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعيـــة وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية الإعلان عن انطلاق مشروع بالجزيرة الشمالية لجسر جابر أطلقت عليه «مشروع المكشات 2»، وقد صرح مسؤولو الوزارة بأن المشروع يحاكي التراث الكويتي مع إضافة نكهة حضارية له، وان المشروع سيضم أكواخا وأكشاك (بوثات) تسوق ومطاعم ومقاه وألعاب أطفال وغيرها من الأنشطة الترفيهية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع.



2 ـ بيان الجهة المنفذة للمشروع وآلية الترسية عليها (سواء كان ذلك من خلال مناقصة أو ممارسة أو بالأمر المباشر).



3 ـ هل تم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية وديوان المحاسبة؟ (مع تزويدي بصورة ضوئية من الموافقات، إن وجدت).



4 ـ ما آلية توزيع الأكشاك (البوثات) والمحلات على المشاركين؟