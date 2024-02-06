وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما ضوابط منح البدل الجماعي الإضافي في عمليات الخفجي والوفرة؟



2- ما النظم الإدارية التي تنص على صرف بدل العمل الإضافي للموظفين الكويتيين بالعمليات المشتركة أثناء العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية؟ وهل يعامل الموظفون السعوديون بالمثل خلال العطل الرسمية للكويت؟



3- ما الاتفاقية المبرمة الخاصة بالعطل الرسمية مع الجانب السعودي لعمليات الوفرة والخفجي؟



4- كم عدد ساعات العمل الرسمية في عمليات الخفجي والوفرة؟ وما التفاهمات الخاصة بصرف بدل العمل الإضافي وبدل وقت الانتقال بالعمليات المشتركة جميعها؟



5- لماذا قررت شركة نفط الخليج التراجع عن صرف بدل العمل الإضافي لعمليات الوفرة والخفجي؟ وما المبررات القانونية والمخالفات المرصودة؟



6- ما المخالفة القانونية لوقف صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في عمليات الوفرة المشتركة كمشرفي حفر بنظام 4 في 4؟ وما طريقة احتساب مستحقات الشريك السعودي على الوظيفة نفسها؟ وهل مازالت العمليات المشتركة تعتمد السجل الخاص بالعمل الإضافي للموظفين السعوديين دون الكويتيين؟ وهل تتساوى الدرجات الوظيفية بين الكويتيين والسعوديين؟ يرجى تزويدي بمعادلات سلم الدرجات الوظيفية للجانبين الكويتي والسعودي.



7- هل تحملت الشركة الكويتية لنفط الخليج نصف تكاليف الدراسة لأبناء الموظفين السعوديين سابقا ضمن المصاريف المشتركة؟ ولماذا لم يعامل الكويتيون بالمثل بما أن الجانب الكويتي يدفع نصف التكلفة الإجمالية؟ وهل لاتزال الشركة الكويتية لنفط الخليج تتحمل نصف التكلفة؟



8- هل طالبت الشركة الكويتية لنفط الخليج الشركاء بما صرف لعمالتهم من خلال الحسابات المشتركة نظير العمل الإضافي؟ وإن لم تطالب فما الأسباب؟ يرجى تزويدي بالمراسلات والاتفاقيات الخاصــــة بالمصاريف المشتركـــة لعمليات الخفجي والوفرة.



9- ما سبب عدم تنفيذ شركة نفط الخليج الكويتية لتعويضات بدل وقت الانتقال للخفجي كاملة؟ وما أسباب تعطل الصرف الكامل لبدل وقت الانتقال لموظفي عمليات الوفرة؟ وهل سيتم الدفع بأثر رجعي جراء الخصم خلال الفترة الأخيرة؟



10- كم عدد منصات الحفر التي تعمل بعمليات الوفرة المشتركة؟ وما عدد الحفارات التي ستدخل الخدمة؟ وكيف ستغطي احتياجات الشركة من قوى عاملة؟ ومتى سيعين كويتيون لهذه الوظائف الإشرافية؟ وكم يبلغ عدد المشرفين الكويتيين بالنسبة ضمن المشرفين السعوديين والأميركيين؟ وما الفوارق في الرواتب بين الشرائح الثلاث؟



11- هل طلب من مشرفي الحفر بعمليات الوفرة المشتركة المبيت في مواقعهم بعد انتهاء ساعات عملهم العادية والإضافية بالمخالفة للمادة 28 من قانون العمل الأهلي؟



12- كم عدد آبار الحقن للتخلص من المياه المصاحبة المزمع حفرها بعمليات الوفرة؟ وما تكلفتها وعائدها المتوقع على الإنتاج النفطي؟ وهل أشرف على عمليات الحفر للآبار المذكورة أي كوادر كويتية؟ وما فعالية ما أنجز منهم أخيرا؟ وما قيمة الأموال المهدرة جراء الأخطاء بعملية دراسة المكامن والطبقات الجيولوجية لهذه الآبار؟ وهل ستتمكن هذه الآبار من ضخ الكميات نفسها من المياه المصاحبة حسب التصميم الخاص بتلك الآبار وتكلفتها المادية؟ وهل أجري تحقيق مع المتسببين بهذه الخسائر؟ وما الإجراءات العقابية المعمول بها؟



13- ما الأحكام القضائية التي تمتنع شركة نفط الخليج الكويتية عن تنفيذها؟ وما إجراءات الإدارة القانونية تجاه تنفيذها بالشكل السليم، وما إجراءاتهم لضمان حقوق الموظفين المكتسبة وفق القوانين واللوائح والأحكام القضائية؟



14- ما المواضيع التي أخضعت للتدقيق الداخلي من قبل مؤسسة البترول الكويتية بالعام الماضي؟ وكم استغرق التدقيق الداخلي من فترة زمنية بمواضيع الشركة الكويتية للنفط الخليج؟ وما أسباب تحويل موضوعي بدل العمل الإضافي لعمليات الوفرة والخفجي للتدقيق الداخلي؟ وما سبب تعطيل القرارات الباتة في تلك المواضيع والنتائج النهائية لعملية التدقيق؟ وهل تمت مراعاة المادة 3 بقانون العمل النفطي خلال الاستنتاجات الخاصة بالتدقيق الداخلي لمؤسسة البترول؟ وهل تمت مراعاة استمرار التمثيل الكويتي بالمنطقة المقسومة والوضع الخاص بها من اتفاقيات مع الشركاء وأثرها على العمالة الوطنية؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تاريخ إصدار الوزارة لترخيص معهد دسمان للسكري من لجنة التراخيص، وصورة ضوئية من قرار اللجنة، ومن الاتفاقيات وبروتوكول التعاون بين وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري.



2- هل يتقاضى المعهد رسوما مقابل تقديم بعض الخدمات للمرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الجهة التي اعتمدت أو وافقت على تلك الرسوم؟



3- بيان بزيارات وزارة الصحة التفتيشية على الخدمات المقدمة بمعهد دسمان للسكري، وما إجراءات الوزارة تجاه ملاحظات لجان التفتيش على المعهد؟



4- ما تقدمه الوزارة للمعهد من أدوية وأجهزة وانتدابات للعاملين في الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع إرفاق صور ضوئية من القرارات والمذكرات المؤيدة للإجابة.



5- كشف بعدد الموظفين الباحثين الكويتيين المعينين والمنتدبين في معهد دسمان للسكري، مع بيان امتيازاتهم.



6- كشف بعدد الموظفين الباحثين من غير الكويتيين المعينين والمنتدبين في معهد دسمان للسكري، مع بيان امتيازاتهم.



7- كشف بعدد رؤساء الأقسام غير الكويتيين المعينين والمنتدبين في المعهد، مع بيان امتيازاتهم.



8- ما الآلية التي اعتمدت لتوظيف غير الكويتيين في المناصب الإشرافية في المعهد؟ وما أسباب اختيارهم بدلا من الكفاءات الوطنية؟ وما الامتيازات الممنوحة لهم في جميع الأقسام؟