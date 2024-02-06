عقدت مؤسسة البترول الكويتية «ملتقى المحتوى المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي» تحت رعاية العضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي بمشاركة المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.



وإيمانا بارتباط دول مجلس التعاون الخليجي بالسمات المشتركــــــة والظروف المتشابهة فقد تم عقد الملتقى الأول لمشاركة مسيرة المحتوى المحلي في المنطقة، حيث يهدف الملتقى إلى التعرف على أهم إنجازات ومبادرات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في المحتـــوى المحلي، واستعراض برامج وممارسات المحتوى المحلي لدى دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وإشراك القطاع الخاص.



وبهذه المناسبة، أكد العطار التزام مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة بتنفيذ خطة التنمية في الكويت، والمواءمة بينها وبين استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، فخطة التنمية ترتكز على تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات القطاع الخاص، بينما تسعى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة وعمليات القطاع النفطي، وذلك من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص المحلي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة تعتمد على المنتجات البترولية والبتروكيماوية.



من جانبه، أكد مدير المحتوى المحلي بمؤسسة البترول الكويتية جابر الصخي على أهمية الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه، مشيرا إلى أهمية استمرار تبادل الخبرات المهنية والعلمية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التباحث حول سبل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أوضح أن برنامج الملتقى اشتمل على عرض مجموعة من التجارب وقصص النجاح لبرامج المحتوى المحلي التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى ما هي عليه اليوم في هذا المجال.



ومن أجل تعزيز العمل المؤسسي بين الأطراف ذات الصلة وتوفير بيئة أعمال مشجعة لروح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، قامت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بدعم الصناعة والمبادرين لتسهيل إجراءات وطرح الفرص الاستثمارية البترولية، كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة.