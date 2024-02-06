تفخر شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، بالكشف عن أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة قتيبة الغانم للتصميم. وفي هذه الدورة سعت الشركة إلى توسيع نطاق المسابقة لتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس الالتزام برعاية المواهب الناشئة.



وفي هذه النسخة من المسابقة، وبالتعاون مع علامة صفاة هوم التابعة لصناعات الغانم، تركزت الجائزة على تصميم الأثاث، مع التركيز بصورة خاصة على فئتي الجلوس والطاولات.



وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز حليمة الملا من مملكة البحرين بالمركز الأول في فئة الكراسي، تلتها أسيل الحراصي من سلطنة عمان وجاسم النشمي من الكويت في المراكز الثانية والثالثة، في فئة الطاولات، تقدم عبدالعزيز الخنيني من الكويت ليحتل المركز الأول، تبعه تقوى شهيد وبتول السيد من مملكة البحرين.



وتم الإعلان عن الفائزين بعد انتقائهم من قائمة قصيرة شديدة التنافسية تضم 12 مصمما لامعا من أرجاء مجلس التعاون الخليجي، الذين برزوا بأعمالهم الابتكارية المتميزة، توج الفائزون بالمركزين الأول والثاني في كل فئة بجوائز نقدية تقديرا لإبداعهم، بينما أتيحت لجميع من شملتهم القائمة القصيرة فرصة فريدة لتحويل تصاميمهم إلى منتجات ملموسة تعرض وتباع في معارض صفاة هوم، ما يعد خطوة رائدة في رحلتهم الإبداعية نحو النجاح.



تنمية الابتكار والإبداع



وتجسد جائزة قتيبة الغانم للتصميم، المبادرة المهمة من قبل قتيبة يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم، الالتزام العميق للشركة بدعم روح الابتكار ونشر الإبداع بين فئة الشباب منطقة الخليج.



وقد مدت الجائزة التي بدأت مسيرتها بالتركيز على مجال الهندسة المعمارية داخل الكويت أفقها في هذه النسخة لتشمل المصممين الواعدين من كافة أنحاء دول الخليج، مانحة إياهم الفرصة لإعادة تصور وتقديم الأشياء اليومية بأساليب فريدة ومبتكرة.



وحول نتائج المسابقة، قال قتيبة الغانم: نشهد تتويج جهود مواهب شابة واعدة، والتي تعكس الإمكانات الهائلة لمنطقتنا في مجال الإبداع والتصميم، والابتكار ليس مجرد عملية تصميم، بل رحلة إعادة تعريف الواقع وإثراء تراثنا الثقافي، كما أن الأعمال التي شاهدناها تبرهن على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبلنا، ممزوجا بالجمالية والابتكار.



وأضاف: دعم هذه المواهب استثمار في مستقبل منطقتنا، وأتطلع بحماس لرؤية كيف ستسهم هذه العقول الشابة في تحقيق تطور ملموس وإيجابي في عالم التصميم.



زيارة المتأهلين لـ «صناعات الغانم»



تمكن المنافسون ضمن القائمة القصيرة لجائزة قتيبة الغانم للتصميم من زيارة مقر شركة صناعات الغانم في الكويت، حيث تعد الزيارة إحدى المراحل الأساسية في عملية تقييم المشاركات واختيار الفائزين، وأتاحت الفرصة للمصممين مساحة مميزة لتقديم تصاميمهم والاستفادة من التوجيهات القيمة وخوض نقاشات معمقة حول أسس الابتكار في عالم التصميم.



وبالإضافة إلى التفاعل البناء الذي حظي به المتأهلون للقائمة القصيرة، فقد أتيحت لهم أيضا فرصة ذهبية لعرض إبداعاتهم في معرض مرزام، الحدث المتميز والرائد في مجال التصميم الداخلي والأثاث في الكويت، وهذا الجزء من البرنامج لم يكن مجرد منصة إضافية لعرض تصاميمهم فحسب، بل فرصة مميزة أمام المصممين لتقديم نماذجهم الأولية أمام جمهور أكبر ولتعزيز علاقاتهم مع المهتمين في هذا القطاع.



الفائزون بفئة تصاميم الكراسي





المركز الأول حليمة الملا ـ البحرين



كرسي متعدد الاستخدامات يجمع بين المتانة والتصميم العصري، ويمكن تحويله بسهولة إلى طاولة، ويوفر للمستخدمين إمكانية الإبداع بأنماط لونية متنوعة.



المركز الثاني أسيل الحراصي ـ سلطنة عمان



كرسي يعكس الانسجام مع الطبيعة، ويجمع بين الجمال والاستدامة وبتصميمه الأنيق واستخدامه للمواد الصديقة للبيئة، يوفر لمسة عصرية للمساحات الداخلية.



المركز الثالث جاسم النشمي ـ الكويت



كرسي مستوحى من رمزية البطيخ كشعار للصمود والمقاومة، ويجمع بين راحة التصميم وقوة التعبير.



الفائزون بفئة تصاميم الطاولات



المركز الأول عبدالعزيز الخنيني ـ الكويت



تصميم يستلهم جمالية الحرفية اليابانية، ويقدم حلول تنظيم عصرية ومبتكرة وتجمع بين البساطة والأناقة، مناسبة للمساحات العصرية.



المركز الثاني تقوى شهيد - البحرين



طاولة مستوحاة من تراث دول الخليج، وتعكس التطور الاقتصادي من الغوص على اللؤلؤ والصيد إلى اكتشاف النفط، بتصميم بسيط وعصري.



المركز الثالث بتول السيد ـ البحرين



طاولة قهوة تجمع بين الوظيفة والجمال، كما تعمل على تعزيز الضيافة والتجمع، وذلك بتصميم يجمع بين الأناقة والأصالة.