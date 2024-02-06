أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في غزة، إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.



وشدد الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، والعمل إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني للشيخ محمد بن زايد بمناسبة زيارة سموه الأخوية إلى الأردن، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام». واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة.



وأكدا حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني حذرا من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.



وأكد ملك الأردن، ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لاسيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.



وأشاد الملك عبدالله الثاني بجهود دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في دعم الأهل في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة، وبذل الجهود الديبلوماسية لوقف إطلاق النار.



من جهة أخرى، بحث رئيس الإمارات وملك الأردن العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.