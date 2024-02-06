عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اجتماعا في الرياض، أمس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي اليساق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية ان بلينكن شدد خلال لقائه مع ولي العهد السعودي على ضرورة منع مزيد من توسع الصراع.

وقالت الوزارة في بيان لها، بلينكن شدد ايضا خلال اللقاء على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأضاف ان وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي ناقشا الحاجة للحد من التوتر الإقليمي بما يشمل وقف هجمات الحوثيين.

وبدأ بلينكن أمس جولة جديدة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، بينما يتواصل القتال في جنوب غزة.



ووصل بلينكن إلى السعودية، أمس، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وحطت طائرة كبير الديبلوماسيين الأميركيين في الرياض، بحسب وكالة «فرانس برس».



وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، سيتوقف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.



وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة «الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة»، بعدما دقت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.