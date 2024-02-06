دمشق - هدى العبود

انطلقت المشاركات الدولية للفيلم الروائي السوري القصير «كنت قد عشت بسببك» للمخرج السينمائي حسام جليلاتي، من خلال الدورة السادسة لمهرجان العين السينمائي الدولي، حيث يشارك ضمن المسابقة الرسمية لأفلام المقيمين.



ويصور فيلم «كنت قد عشت بسببك» لقاء بين جيلين سينمائيين سوريين، الأول في عقده السادس، له خبرة كبيرة في صناعة الأفلام، والثاني في عقده الثالث، ويدور حديث بين جيلين عاجزين تماما عن التقدم في أي شيء فيبرز العديد من التناقضات والصراعات ووجهات النظر وأحداث لها أبعادها، ليقدم الفيلم أفكارا واقعية عديدة وقراءات لحالات اجتماعية وثقافية عديدة يقدمها بشكلها العميق.



وأراد المخرج الشاب تسليط الضوء على الإنسان السوري الذي دخل في حالة اكتئاب شديدة مع تأثره بصدمة ما بعد الحرب، وما فعلته على مستوى الأسرة وشبكة الأمان الاجتماعي.



ويشارك في الفيلم: أحمد كنعان، وئام إسماعيل، تسنيم باشا، وهو سيناريو: علي قاسمو، مدير التصوير: علاء الصغير، تصميم الإنتاج: محمد جليلاتي، وموسيقى: داني القصار، وسيعرض الفيلم في المهرجان، الذي انطلق مساء أمس الأول في مدينة العين، مع باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات «العين السينمائي».



ويقدم المهرجان في دورته الجديدة التي تمتد على مدى أربعة أيام عددا من المبادرات والبرامج وورش العمل، وتقديم أفضل إنتاجات السينما في المنطقة والاحتفاء بإنجازات الفنانين، من خلال تكريم أهم الشخصيات السينمائية على المستويين المحلي والعالمي.