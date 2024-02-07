مزيد الحربي: 351.4 مليون دينار إجمالي الإيرادات بنمو 4.5%.. وتعتبر أعلى مستوى منذ التأسيس

2.3 مليون عميل قاعدة العملاء.. وآفاق جديدة من النمو المستدام عبر منتجات وخدمات عالية الجودة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي والمساهمات المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال عام 2023.



وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن إجمالي الإيرادات التي حققتها (stc) خلال 2023 قد ارتفعت بنسبة 4.5% لتصل إلى 351.4 مليون دينار وهو أعلى مستوى منذ التأسيس، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 85.1 مليون دينار وبارتفاع بلغ 3.7%، وصافي الأرباح بلغت 32.7 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 33 فلسا، وبلغت موجودات الشركة 447.7 مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين 243.9 مليون دينار، والقيمة الدفترية للسهم 244 فلسا، وارتفاع قاعدة العملاء بنسبة 0.5% إلى 2.3 مليون عميل.



وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد بن ناصر الحربي قائلا: «حققت شركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2023 العديد من الإنجازات المالية والتشغيلية على صعيد التوسع في نموذج أعمالها وإدارة عملياتها الداخلية بكفاءة عالية، وذلك بفضل تطبيق استراتيجيتها المؤسسية والتي تم تصميمها لمواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات ما أسهم في تحقيق تطلعات المساهمين.



وأضاف: «انطلاقا من أهمية التحول الرقمي والابتكار في بناء الاقتصاد العالمي، تمكنت الشركة من تبني أحدث التقنيات بما في ذلك خدمات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لضمان تمركز خدماتها وحلولها التقنية الشاملة المتكاملة في طليعة الحلول المتوافرة في سوق الاتصالات من خلال تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توسيع نطاق أعمالها».



وتابع: «كما يعكس تركيز stc الدائم على تطوير حلول مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها الأفراد منهم والشركات، سعيها الدؤوب إلى خدمة عملائها بشكل أفضل كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها المؤسسية «LEAD» للأعوام 2023 إلى 2025، والتي مكنت الشركة ـ خلال العام الأول من تطبيقها ـ من تحقيق نتائج قوية ملحوظة، كما ساهمت في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعكس التوسعات التي قامت بها الشركة خلال السنوات السابقة جهود stc لتوفير أفضل الحلول المتكاملة المتعلقة بمجال الاتصالات والشبكات بالإضافة إلى الحلول التقنية المتقدمة والخدمات الثابتة والنطاق العريض ونظم التكامل والخدمات السحابية لعملائها من الأفراد والمؤسسات، مرتكزة بذلك على شبكتها الأكثر تطورا بالإضافة إلى خبرات شركاتها التابعة المتخصصة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الشاملة المبتكرة ذات الجودة العالية.



مكانة تنافسية



وأضاف الحربي: «تمكنت stc من الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، حيث يكمن اهتمامنا الأول في تنفيذ نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي لـ stc مع التزامنا الثابت بتعزيز الربحية وزيادة إمكانيات موظفينا وتعزيز مهاراتهم المهنية المستقبلية والعمل على استدامة الشركة، فضلا عن العمل الدؤوب الذي تتوق شركاتنا التابعة للقيام به مع قدرتها على إنجاز عمليات الحلول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



وذكر ان stc تلتزم بالابتكار والتميز من خلال استثمارات الشركة في أحدث التقنيات لتعزيز خدماتها والمحافظة على مركزها في صدارة الشركات في ظل التطور السريع لقطاع الاتصالات، حيث يملك فريق العمل لدى stc القدرة على التكييف ومواجهة التحديات بشكل استباقي. كما نؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة خلال السنوات السابقة، وذلك لدورها البارز والفعال في استغلال فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في قطاع الأعمال، والتي دفعت stc نحو آفاق جديدة من النمو المستدام من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة وأكثر ابتكارا بقطاع الأعمال في الكويت.



نتائج مالية قوية



وقال الحربي: «حققت stc نتائج مالية قوية من خلال تسخير قدراتها التقنية والبشرية لتتماشى مع تطلعات وطموحات عملاء ومساهمي الشركة محققة بذلك أعلى مستوى من الإيرادات منذ التأسيس، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 351.4 مليون دينار خلال فترة الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة نمو 4.5% مقارنة مع 336.4 مليون دينار في العام السابق، كما كان للتوسع في نموذج أعمال الشركة وحرصها على التركيز على قطاع الأعمال من خلال تطوير خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات الأثر الأكبر في نجاح stc لتحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى دفع أعمال الشركة إلى مجالات جديدة من النمو والتوسع المستدام من خلال تطبيق سلسلة من المبادرات الابتكارية التي من شأنها تعزيز الفعالية التشغيلية والعمل على تقديم أعلى جودة من الخدمات والمنتجات بما يتماشى مع متطلبات السوق، فضلا عن تطوير البنية التحتية للشركة».



وأضاف الحربي: «لقد أثمرت هذه النتائج عن نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3.7% حيث بلغ 85.1 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة مع 82.0 مليون دينار خلال عام 2022 بدعم من ارتفاع إيرادات الشركة. ونتيجة ذلك، بلغت صافي أرباح الشركة 32.7 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) خلال عام 2023. هذا، وقد وصلت قاعدة العملاء لدى stc إلى نحو 2.3 مليون عميل في نهاية شهر ديسمبر 2023».



وقال الحربي: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 447.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 1% لتصل إلى 243.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بـ 241.4 مليون دينار في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 35 فلسا للسهم الواحد أي ما يمثل 35% من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن عام 2023. علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة. جاء هذا القرار بناء على ثقة stc في تطور أعمالها ومتانة مركزها المالي وقوة تدفقاتها النقدية».



وقال الحربي «تلتزم stc بمراجعة وتحديث استراتيجيتها المالية بشكل دوري، بهدف تخصيص مواردها في تطوير خدماتها للبقاء في صدارة شركات الاتصالات وتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مضافة للمساهمين. وكجزء من هذا الالتزام، قامت stc بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية بنجاح وبدعم من الحول الرقمية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والمالية للشركة من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية والممارسات الرقابية على العمليات، بالإضافة إلى تحقيق الامتياز في عمليات إدارة الخزينة».



وفيما يتعلق ببرنامج المسؤولية المجتمعية لـ stc، أشار الحربي: «يعد الابتكار والتنوع في دعم المجتمع بمثابة التزام طويل الأمد يندرج ضمن القيم الأساسية لإطار برنامج المسؤولية المجتمعية (CSR) الشامل والمستدام لشركة stc نظرا لدورها كشركة رائدة في سوق الاتصالات الكويتي، حيث نفذت stc عددا من البرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التنمية على المدى الطويل، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل التعليم، والاستدامة البيئية، والرياضة والصحة، وتمكين الشباب، وريادة الأعمال».