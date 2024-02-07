

صرح القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة الكويت د.ميثم خاجه بأن كلية الصيدلة ستعقد مؤتمر الكويت الدولي للصيدلة بنسخته الثامنة خلال الفترة من 11-12 فبراير 2024 تحت رعاية الأستاذ الدكتور مشاري الحربي مدير جامعة الكويت بالإنابة في مركز المؤتمرات في الحرم الجامعي.



وسيتم عرض آخر الأبحاث والتطورات العلمية في مجالات العلوم الصيدلانية الأساسية والسريرية بهدف تبادل المعارف والمهارات وذلك لتحسين جودة البحوث في الكليات والمعاهد البحثية والخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.



ولوحظت في الآونة الأخيرة زيادة الاهتمام بمهنة الصيدلة وخاصة فيما يتعلق بدور الصيدلاني المهم بمختلف تخصصاته كجزء لا يتجزأ من فريق الرعاية الصحية والخبير في توفير أحدث المعلومات القائمة على الأدلة العلمية الرصينة فيما يتعلق بالاستخدام الأنسب والآمن للدواء ويهدف هذا المؤتمر إلى تناول آخر المستجدات بهذا الخصوص.