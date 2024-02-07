

نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية يوما مفتوحا لموظفيها في القرى الرياضية بمنطقة الصليبخات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، حيث تخلل اليوم مشاركة الموظفين وعائلاتهم في أنشطة وفعاليات ترفيهية ورياضية شهدت أجواء من البهجة والألفة والمحبة بين الجميع بروح الاسرة الواحدة، وحضر الفعالية عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سالم الشطي.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق بالشركة مناور المناور: «يأتي تنظيم اليوم المفتوح للموظفين وعائلاتهم في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على أهمية هذه النشاطات الاجتماعية والتي تعزز من الروابط الأسرية بين الموظفين ما يزيد من الروح الإيجابية بين الجميع ويسهم في توطيد العلاقات والترابط والتلاحم فيما بينهم».



وأضاف المناور أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة جيدة للترفيه عن النفس خارج أوقات العمل الرسمية، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن أولويات الشركة لتشجيع الموظفين ودعمهم ومكافأتهم معنويا تقديرا لهم على جهودهم الملموسة والحثيثة طوال العام الامر الذي يسهم في انتاجيتهم ويعود بالفائدة على الشركة إضافة إلى أن مثل هذه الأنشطة تعكس التزام الشركة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الروح الجماعية.



واختتم المناور بتقديم الشكر الجزيل لجميع من شاركوا في تنظيم هذا اليوم وانجاحه بالشكل المثالي، معربا عن أمله بأن يكون هذا اليوم أضفى للجميع روحا من التآلف والمحبة بينهم مؤكدا على سعي الشركة لتكرار مثل هذه الفعاليات والأنشطة في المستقبل القريب.