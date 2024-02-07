

أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المفوض من قبل مجلس الإدارة في شركة المجموعة البترولية المستقلة وليد حديد أن العقوبات العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا فرضت تحديات جديدة على الأسواق العالمية، كما أصبحت مصدرا للقلق على كل من عمليات الشحن وأسعار النفط العالمية.



وقال حديد، خلال الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 93.93%، إن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط أدت إلى استمرار القلق في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، ولكن وبسبب عدم وضوح رؤية نمو الاقتصاد العالمي وثبات معدلات التضخم، انخفضت الأسعار أواخر النصف الثاني من العام.



وأضاف: كان عام 2023 عاما ناجحا بالنسبة للمجموعة البترولية، حققت خلاله إيرادات جيدة بصافي ربح بلغ نحو 7.8 ملايين دينار، وهو ما يعادل 43.24 فلسا لكل سهم، بنسبة نمو 2.12% مقارنة بالعام 2022.



ومضى بالقول: «استمرت المجموعة في توفير السيولة اللازمة والتمويل اللازم لعملياتها من خلال البنوك المحلية والعالمية، لتنجح في مواجهة التحديات في تقلبات الأسعار العالمية والظروف الاقتصادية المتغيرة».



واستعرض حديد أداء إدارات الشركة خلال السنة الماضية، وذلك على النحو التالي:



قامت المجموعة بتسويق 3.83 ملايين طن من المواد البترولية في 2023 مقارنة بـ 4.86 ملايين طن في 2022، في أسواق محددة كشرق أفريقيا وشمالها، الشرق الأوسط والبحر الأحمر، واستطاعت المنافسة وزيادة أرباحها في هذه المناطق.



وشحنت المجموعة ما يقارب 1.75 مليون طن من المواد البترولية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يمثل 45.74% من إجمالي المبيعات، فيما جاء بالمركز الثاني السوق الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط بمبيعات بلغت 1.3 مليون طن، وبنسبة 33.88% من إجمالي المبيعات، فيما حققت مبيعات شرق أفريقيا قرابة 0.78 مليون طن، أي بنسبة 20.40% من إجمالي المبيعات.



قدرات التخزين: استمرت المجموعة في تفعيل قدراتها التخزينية في موزمبيق والمغرب بإجمالي منتجات مخزنة بنحو 1.25 مليون متر مكعب، أما مبيعات منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر فقد سجلت نحو 1.75 مليون طن، وبنسبة 45.73% من إجمالي المبيعات.



الأنشطة في شرق أفريقيا: قامت المجموعة بتداول ما يقارب من 0.78 مليون طن من المنتجات البترولية إلى شرق أفريقيا، وتمثل 20.40% من إجمالي المبيعات، فيما احتلت منطقة البحر المتوسط المرتبة الثانية في المبيعات بنحو 1.30 مليون طن، وبنسبة 33.88% من إجمالي المبيعات.



الشحن: حقق عام 2023 أرباحا قوية لجميع أحجام السفن بسبب نمو الطلب وقلة العرض بسبب الأحداث الجيوسياسية والمناخية، فيما أدى فرض الحظر الأوروبي والأميركي على المنتجات المكررة الروسية في فبراير إلى الحد من الاتجاه الصعودي للناقلات في 2023، كما كان لأحداث منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي تأثيرها على أسعار الشحن، بسبب امتناع بعض أصحاب السفن عن الإبحار إلى موانئ البحر الأحمر.



وقامت المجموعة البترولية بتحسين استخدام السفن المملوكة لها لشحن البضائع، وخاصة في تجارة البحر الأحمر، ذلك أن نسبة 27.71% من عمليات الشحن التي قامت بها شركة IPG في 2023 تمت بواسطة سفنها الخاصة.



إدارة المخاطر: يؤدي فريق إدارة المخاطر دورا في دعم الأنشطة التسويقية للمجموعة، ومساندة قسم التسويق في تقديم نظرة تحليلية وفنية لأسواق النفط العالمية ومؤشرات العرض والطلب على مستوى العالم، كما تنسق الإدارة مع قسم التسويق في توفير مدخلات تتعلق بأفضلية الأسعار والبيانات الآجلة وهيكلة السوق.



إدارة تطوير الأعمال: وتماشيا مع إستراتيجية المجموعة وسعيها لإيجاد فرص نمو طويلة الأمد، تابعت إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في 2023 إدخال تحسينات على مرافق المحطات الحالية وتطوير مشاريع جديدة في الأسواق الإستراتيجية، وإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بمتابعة الأنشطة المتعلقة بتبسيط عمليات تشغيل مرافق المحطات الجديدة في ميناء بيرا وماتولا في موزمبيق والبدء في تطوير محطة تخزين ومناولة للمواد البترولية في بورتسودان في السودان، كما قامت بتقديم المعلومات والدعم التحليلي لإتمام عملية تمويل محطة ماتولا في موزمبيق خلال 2023.



إدارة المالية والخزينة: تواصل الإدارة المالية تقديم الدعم الكامل للمجموعة لتلبية متطلبات السيولة المالية لعملياتها الدولية ودعم المشاركة في عطاءات النفط الدولية، كما استمرت الدائرة في تأسيس علاقات مثمرة مع بنوك جديدة محليا ودوليا للحصول على تمويل إضافي بأسعار تنافسية لتلبية الاحتياجات المالية الحالية والمستقبلية.



إدارة الموارد البشرية: اتخذت المجموعة قرارا استراتيجيا لتكون منافسا فعالا من خلال جذب أكبر عدد من الشباب الكويتي لتدريبهم وتأهيلهم وتحقيق أهداف المجموعة طويلة المدى، وفي 2023 تم تعيين 9 موظفين جدد، ليصل إجمالي عدد الموظفين الكويتيين إلى 168 وبنسبة 19% من إجمالي القوى العاملة.



تكنولوجيا المعلومات: تماشيا مع متطلبات التحول الرقمي قامت المجموعة بتوقيع عقد مع شركة SAP العالمية الرائدة في مجال البرمجيات لتوريد وتركيب نظام متكامل لتلبية جميع الاحتياجات المالية والتشغيلية لكل إدارات المجموعة تحت مظلة واحدة.



الإدارة القانونية: خلال عام 2023، وفي ظل عدد من التحديات، نجحت الدائرة القانونية في التعاطي الإيجابي مع النزاعات والدعاوى في جميع أنحاء العالم، كما اعتمدت الدائرة أفضل الوسائل المتاحة في المجال القانوني.



الجمعية العمومية: هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية لشركة المجموعة البترولية المستقلة على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، كما وافقت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 100 ألف دينار، وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.