

يحيى حميدان - هادي العنزي



دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء أمس معسكرا داخليا لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهته مع التضامن، التي تقام في الـ 4:40 غدا الخميس ضمن الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.وأشاد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم بالروح العالية التي تشهدها تدريبات «السماوي» التي يشرف عليها المدرب الكرواتي انتي ميشا وجهازه الفني المعاون، وقال لـ «الأنباء»: «تنتظرنا مواجهة صعبة مع أحد الفرق المميزة، والتي سجلت حضورا قويا في بطولة «أغلى الكؤوس»، ولعل فوز التضامن على الكويت في الدور ربع النهائي سيكون حافزا إضافيا لهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما نضعه في الاعتبار، ومواجهات الكؤوس لا تقبل القسمة على اثنين، وعلينا تقديم أفضل المستويات للتأهل للمباراة النهائية».



وأشار الجاسم إلى أن قائمة السالمية جاهزة، باستثناء بدر جمال الذي تحصل على بطاقة حمراء في المباراة السابقة، مضيفا ان «السماوي» قدم مباراة الموسم مع كاظمة في الدور ربع النهائي، وتمكنا من الخروج فائزين، وعليه فإن علينا جميعا أخذ الدروس المهمة من تلك القمة الخاصة، وبذل كل الأسباب التي من شأنها أن تأخذ بنا إلى المباراة النهائية.



من جانب آخر، تعرضت تجهيزات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن لضربة قاسية بعدما تعرض المهاجم السنغالي عمر ويد لإصابة في الركبة، ومن المتوقع أن تحرمه من المشاركة بشكل كامل في اللقاء المهم أمام السالمية غدا الخميس.



وجاء تعرض ويد للإصابة خلال لقاء «العنيد» الماضي مع الكويت (5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي) وذلك في الدور ربع النهائي الجمعة الماضي.



ووضع الجهاز الطبي ويد تحت المتابعة، علما أن المهاجم السنغالي يصر على المشاركة في المباراة أمام «السماوي» حتى إن كان لشوط واحد.



ويواصل «العنيد» تدريباته للمباراة كما جرت العادة دون إقامة معسكر داخلي في أحد الفنادق، وذلك لتفادي اختلاف النظام على اللاعبين عبر وضعهم تحت الضغط.



وكثف مدرب التضامن، البرتغالي ميغيل ليال، من المحاضرات النظرية التي تضمنت مقاطع فيديو للسالمية لشرح نقاط القوة والضعف لدى المنافس.



وباستثناء الشكوك حول ويد، فإن صفوف «العنيد» تبدو مكتملة وجميع اللاعبين سيكونون متاحين للمدرب في مواجهة الغد.