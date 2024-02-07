محمد آل ثاني: سنواصل تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة

توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمار مساهمينا

عبدالعزيز البابطين: التزامنا ثابت بالتميز والتطور في الاتصالات

مستمرون في قيادة التطوير.. إلى جانب قيادة مسيرتنا نحو التميز



أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ ارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 85% ليصل إلى 73 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 39 مليون دينار في 2022.



وقالت الشركة في بيان صحافي «جاء نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي من Ooredoo الكويت بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة والتي بلغت 43.8 مليون دينار في قضية ضد وزارة المواصلات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)».



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 145 فلسا لسنة 2023 مقارنة بـ 79 فلسا لسنة 2022، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140 فلسا للسهم الواحد، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2024.



وارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 620 مليون دينار خلال 2022، وتأثرت هذه الإيرادات بشكل إيجابي نتيجة كفاءة التشغيل في الكويت والمالديف وتونس والجزائر، كما ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 25.3 مليون عميل في نهاية سنة 2023 مقارنة بـ 24.7 مليون عميل في نهاية سنة 2022.



وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% ليصل إلى 249 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 226 مليون دينار خلال 2022.



وفي هذا السياق، وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني «يسرني أن أعلن عن عام آخر من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة حيث حققت الشركة نموا كبيرا في 2023، وحافظت عملياتنا التشغيلية في الكويت والجزائر والمالديف على مسار نموها وكانت الدافع الرئيسي لتحسن الأداء المالي الناتج عن كفاءة العمليات التشغيلية».



وزاد «استطعنا خلال 2023 تنمية قاعدة عملائنا بنسبة 3% لتصل إلى 25 مليون عميل، كما ارتفعت إيراداتنا السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 653 مليون دينار مقارنة بـ 620 مليون دينار لعام 2022، وهو ما يمثل تسارعا إيجابيا للنمو مقارنة بالسنوات السابقة».



وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2023 بنسبة 10% ليبلغ 249 مليون دينار مقارنة بـ 226 مليون دينار لعام 2022 بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 38% لعام 2023.



وقال «مما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز كفاءتنا التشغيلية قد أعطت نتائج إيجابية وعززت النمو في كل أنشطة وأعمال الشركة وهو ما يتضح من نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا حيث يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح لعام 2023 بلغت 140 فلسا للسهم، بزيادة بنسبة 100% مقارنة بالسنة السابقة».



وأضاف «ستواصل الشركة مستقبلا تحسين كفاءتنا التشغيلية لدعم نمو الشركة ككل مع توفير خدمة عملاء متميزة بهدف تعظيم قيمة استثمار مساهمينا».



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، عن تقديره لأداء الشركة في السوق الكويتي خلال 2023 وعن النتائج الواعدة والإنجازات البارزة التي حققتها، وقال: «تعكس هذه النتائج المتميزة الجهود الجادة التي بذلها فريقنا، وتبرز قوة التعاون بين أفراده والابتكار الذي قدموه طوال العام».



وأضاف: «إن هذا النجاح هو حصيلة جهودنا المبذولة في عدة مجالات، منها مواكبة وتطوير خدماتنا بما يتناسب مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية المبتكرة لتقنياتنا، بالإضافة إلى دفع عملية التحول والتقدم الرقمي، أما فيما يتعلق بخدمة العملاء، فلم تتوقف Ooredoo الكويت على تعزيز أدائها فحسب، بل عملت على تجاوز توقعاتهم أيضا، وذلك انطلاقا من التزامنا الثابت بتحقيق التميز والتطور في كل جوانب صناعة الاتصالات».



وفيما يتعلق برحلة التحول الرقمي التي تقوم بها Ooredoo الكويت، أشار البابطين إلى نجاح الشركة في تكامل خدماتها بشكل سلس مع المنصات الرقمية الحكومية وخدماتها الإلكترونية، فضلا عن تطوير وتكامل خدمات Ooredoo الكويت بشكل عام، معززة مكانتها كمزود رائد وشامل لجميع خدمات الاتصالات والحلول رقمية تحت سقف واحد، الأمر الذي قاد الشركة للفوز بثلاث جوائز ضمن برنامج جوائز «ستيفي»، أولاها في النمو الابداعي، والابتكار.



وشرح البابطين أن هذه الريادة تجسدت عبر استمرار Ooredoo الكويت بنيل الاعترافات والتقديرات الدولية، حيث حصلت على سلسلة من الجوائز التقديرية في مجالات مختلفة، منها تحقيق تطبيق Ooredoo الذي نال جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards، بالإضافة إلى جائزة «الشراكة الرائدة في تقنية الـ G5» وجائزة أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط، نظرا لتحقيقه أرقاما قياسية في الاستخدام من قبل العملاء، مختتما حديثه بذكر وجود Ooredoo ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط.



وحول خططها المستقبلية، أكد البابطين التزام الشركة بتمكين مستقبل الكويت من خلال مبادرات وحملات مبتكرة، تركز على تطوير تجربة العملاء وحياتهم الرقمية، معربا عن امتنانه لجهود فريق العمل، حيث قال: تؤكد استثماراتنا الكبيرة في تطوير شبكة 5G حرصنا على الوصول إلى القيمة والتميز في كل ما نقدمه لعملائنا.



وتابع البابطين ليثمن جهود وابتكارات رواد التكنولوجيا في Ooredoo، متوجها للفرق التقنية بالشكر والتقدير على مساهمتهم في فتح آفاق جديدة والانتقال بـOoredoo نحو عهد جديد من سرعة وكفاءة الاتصالات الرقمية، مسلطا الضوء في هذا الإطار على نجاح اختبار تقنية 5.5G mmWave بهدف توفير تجارب متطورة للإنترنت، مما يسهل نقل البيانات بسرعة قياسية في بيئة عمل حية».



وفي ختام تعليقه، أشاد البابطين بالتقدم الذي أحرزته Ooredoo في عبور حدود التكنولوجيا الرقمية، مشددا على التزامها العميق بتصميم خدمات تلبي جميع الاحتياجات وتتناسب مع كل أنماط حياة العملاء على اختلافها، قائلا: «نحن مستمرون في قيادة التطوير، وقيادة مسيرتنا نحو التميز».



ارتفاع قاعدة عملاء الكويت



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.8 مليون عميل في عام 2023، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022، وسجلت Ooredoo زيادة في الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 246 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 236 مليون دينار خلال 2022، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليصل إلى 82 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بـ 72 مليون دينار خلال 2022، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.



%26 ارتفاعاً في الدخل بالجزائر



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 3% لتصل إلى 13.4 مليون عميل في 2023، وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 208 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 187 مليون دينار بـ 2022. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% ليصل إلى 84 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 66 مليون دينار لعام 2022.



124 مليون دينار إيرادات تونس



ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 2% لتصل إلى 7.3 ملايين عميل في 2023، وارتفعت الإيرادات إلى 124 مليون دينار مقارنة بـ 123 مليون دينار في 2022.، وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 47 مليون دينار في 2023 مقارنة بـ 55 مليون دينار خلال 2022.



34 مليون دينار إيرادات فلسطين



ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في 2023. وقد انخفضت الإيرادات إلى 34 مليون دينار مقارنة بـ 35 مليون دينار في 2022، وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13 مليونا في 2023، وخلال الربع الرابع من سنة 2023، حدثت أضرار جسيمة للشبكة في غزة مما أثر سلبا على الأعمال التجارية ل Ooredoo فلسطين.



24 مليون دينار دخل المالديف



ارتفعت قاعدة العملاء في Ooredoo المالديف لتصل إلى 392 ألف عميل في 2023، وسجلت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 42 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ 38 مليون دينار خلال 2022، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليصل إلى 24 مليون دينار في عام 2023 مقارنة بـ 21 مليون دينار في 2022.