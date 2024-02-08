

تأهلت ثلاثة أندية للدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد خوضها جولة الإعادة مساء أمس الأول، حيث فاز كوفنتري سيتي على ضيفه شيفيلد وينزداي بنتيجة 4-1 بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل 1-1 في ملعب شيفيلد وينزداني.



وسقط بليموث أرجيل أمام ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-4 بعد تعادل الفريقين في المباراة الأولى بنتيجة 1-1، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي الأشواط الإضافية أضاف ليدز يونايتد ثلاثة أهداف، كما تأهل ساوثهامبتون أيضا بفوزه على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف سجلها سيكو مارا (ثنائية) وتشي آدامز، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب واتفورد.