

دمشق - هدى العبود



شارك الفنان السوري السدير مسعود مقطعا ترويجيا من مسلسله الجديد مع الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه: مسلسل «موعد من الماضي» من إنتاجات «نتفليكس» الأصلية قريبا.



والعمل المكون من 8 حلقات، يعتبر من أحدث أعمال «نتفليكس» في الدراما المصرية، يروي عبر حلقاته حكاية بوليسية جديدة من خلال قصة «يحيى» الذي يسعى إلى الانتقام لمقتل شقيقته «نادية» إثر حادث عرضي.



من أبرز النجوم المشاركين في المسلسل: آسر ياسين، محمود حميدة، صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء تامر نبيل، هدى المفتي، ومن تأليف محمد المصري وإنتاج مجموعة «كاريزما» للإعلام.



ويعد «موعد من الماضي» هو الثاني للمخرج والفنان السدير مسعود في الدراما المصرية بعد مسلسل «منعطف خطر» الذي عرض عام 2022.