

أحمد الفضلي



انتهى الكاتب محمد الكندري من الإشراف على تنفيذ نصوصه الفنية الخاصة برمضان هذا العام والذي من المقرر أن يشهد تواجده في أعمال إذاعية وتلفزيونية متنوعة بين الدراما والكوميديا منها في الكويت وأخرى خارجها.



بدوره، ذكر الكندري انه حرص هذا العام على التنوع في الأعمال بين الاذاعة والتلفزيون، حيث انتهى من أعماله التلفزيونية بتنفيذ عملين، الأول بعنوان «مرضي ودحام» الذي يشكل تجربة جديدة له تجمعه بالنجمين عبدالناصر درويش وأحمد العونان ويتكون من ثلاثين حلقة، مشيرا إلى أن العمل كوميدي تم تنفيذه بشكل مختلف وخارج عن المألوف وعن الأعمال الكوميدية التي عرضت في السنوات الماضية ويتكون من 30 حلقة وتكفل بإخراجه عبدالله العراك ومالك صباح وكل حلقة تختلف عن سابقتها، ويشارك في بطولتها كل من سلطان الفرج وإيمان فيصل وأحمد النجار ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.



وعن بقية أعماله التلفزيونية، ذكر الكندري من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يشارك في عمل آخر يحمل عنوان «بيت أبونا»، وهو عمل صور في الإمارات بحلقات منفصلة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي وأخرجه عبدالرحمن السلمان، ويشارك في بطولته الفنان مروان عبدالله والنجمة فاطمة الحوسني، وفي كل حلقة يشارك نجوم من الإمارات وخارج الإمارات، موضحا أن العمل تم تصوير جميع حلقاته وسيكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل من خلال عدد من القنوات الخليجية.



وفيما يتعلق بالعمل الإذاعي، أفاد الكندري بأن مشاركته الإذاعية لهذا العام ستكون من خلال عمل اجتماعي كوميدي سيحمل عنوان «أحفادي الأعزاء» من المقرر أن يبث عبر إذاعة الكويت، وقام بإخراجه يوسف الحشاش، ويشارك في بطولته كل من جاسم النبهان وإيمان فيصل وعبدالمحسن العمر وعبدالكريم خليل إسماعيل وغيرهم من الفنانين وسيبث عبر إذاعة الكويت في رمضان المقبل.