

هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نتائجه المتميزة في دوري «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج، وذلك بعد تغلبه على مستضيفه شباب الأهلي الإماراتي 91-83، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، ليحجز بفوزه مقعدا في الدور المؤهل لنصف نهائي منطقة الخليج بعدما ضمن المركز الثالث في المجموعة الثانية، وربما يتقدم ثانيا حال انتصاره على الشمال القطري في الجولة الأخيرة، وفوز المنامة البحريني المتصدر على شباب الأهلي.



وكانت نقطة قوة كاظمة تحت السلة، حيث أحرز الفريق 42 نقطة، كما كان لدكة البدلاء دور كبير بتسجيلها 27 نقطة، كما تألق الأميركي كلينت شابمان بتسجيل 21 نقطة واستحواذه على 21 متابعة.



وقد جاءت المواجهة متباينة في مجرياتها، حيث بدأ الفريق الإماراتي جيدا، وتمكن من الخروج متقدما بفارق 3 نقاط، مع نهاية الربع الأول، لكن «البرتقالي» عاد متميزا في الربع الثاني، وتمكن بقيادة مدربه السلوفيني بويان لازيتش من تعويض الفارق، وتسجيل تفوقه قبل نهاية النصف الأول ليخرج متقدم بفارق 4 نقاط (48-44)، كما واصل أفضليته في الربع الثالث بتسجيل 22 نقطة، فيما اكتفى شباب أهلي دبي بتسجيل 17 نقطة فقط، ليوسع «البرتقالي» الفارق إلى 9 نقاط (70-60)، وفي الربع الأخير، حاول المستضيف العودة للمواجهة، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية ونجاعة هجومية لكاظمة، ولم يستطع تسجيل سوى 22 نقطة، فيما سجل لاعبو البرتقالي 21 نقطة ليخرجوا فائزين.