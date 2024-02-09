أكد أن الجزء المتعلق بالوزارة يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية

وزير الصحة: تطبيق برنامج عمل الحكومة «الصحي» خلال 100 يوم

افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية

تسلم وتشغيل 79 سيارة إسعاف قريباً والاهتمام بالملف الإلكتروني والأرشفة وتفعيل البرامج الرقمية



عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على تطبيق برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه الى مجلس الأمة فيما يخص «الصحة»، مشيرا إلى أن البرنامج يضم العديد من الأهداف التي سيتم تطبيقها خلال 100 يوم، متمثلة بالإنشاءات والافتتاحات الجديدة، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ورقمنة الخدمات الصحية.



وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي للأشعة التشخيصية «أحدث التطورات في مجال الأشعة التشخيصية»، إن برنامج عمل الحكومة فيما يخص وزارة الصحة يشمل خطة لتطوير الرعاية الصحية الأولية، مبينا انه سيكون تحت اشراف الوكيلة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية د.نادية الجمعة.



وبين ان البرنامج يشمل أيضا افتتاح مراكز جديدة ومد ساعات العمل وتدريب الكوادر وتدعيم البنى التحتية والاهتمام بالكوادر الوطنية، معلنا عن تسلم وتشغيل 79 سيارة اسعاف قريبا والاهتمام بالملف الالكتروني وأرشفة الملفات وتفعيل البرامج الرقمية كخطة شاملة للوزارة.



وعن المؤتمر، قال الوزير العوضي إن الرؤية المستقبلية للرعاية الطبية المقدمة في مجال الأشعة التشخيصية في البلاد ستتسع لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية والعمل على مجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى، مشددا على الاستفادة من أحدث التقنيات والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى والحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لأداء المسؤوليات المهنية والإنسانية المرجوة، موضحا أن المؤتمر يناقش العديد من التحديات من بينها الذكاء الاصطناعي بهدف النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للحصول على الدقة في التشخيص وبالتالي الدقة في العلاج وتحديدا لمرضى السرطان والقلب والأوعية الدموية.



ولفت إلى الاهتمام العالمي الواضح بآخر وأحدث التقنيات في مجال الأشعة التشخيصية، معربا عن فخره واعتزازه الشديد بمساهمة الكوادر الوطنية في العديد من الأبحاث العلمية العالمية الخاصة بمجال الأشعة التشخيصية والتي نشرت في العديد من المجلات العالمية الشهيرة.



بدورها، قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة قسم الأشعة بمستشفى الأميري د.أسماء الفيلكاوي في كلمة مماثلة إن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والاستشاريين العالميين في مجال الأشعة التشخيصية إلى جانب الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مؤكدة استمرار فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وإشراف رئيسة مجلس أقسام الأشعة د.بثينة الكندري.