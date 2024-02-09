وجّه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، جاء كما يلي:



ورد في الصحف خبر في أواخر يوليو الماضي عن انتهاء عقد تشغيل وصيانة مبنى الركاب T4 في 14 أغسطس من دون تجديد العقد أو الممارسة أو ترسيته على شركة أخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الجهة التي تقوم بتشغيل وصيانة مبنى مطار الكويت T4 في الوقت الحالي؟ مع تزويدي بجميع المستندات والعقود ذات الصلة.



2- ما تكلفة العقد القديم الذي امتد 5 سنوات منذ 2018؟



وهل التزمت الشركة بتطبيق جميع بنود العقد من التزامات؟ مع تزويدي بجميع البيانات والمستندات الدالة.



3- هل توجد ممارسة حالية لعقد جديد بين الإدارة العامة للطيران المدني والشركة التي كانت تقوم بتشغيل وصيانة مبنى الركاب T4؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المستندات والأسباب الداعية، وهل التزمت الإدارة العامة للطيران المدني باتباع جميع الاشتراطات وإجراءات التعاقد؟



4- هل تمتلك الإدارة العامة للطيران المدني أي خطة مستقبلية بأن تقوم العناصر الوطنية بتشغيل مبنى مطار الكويت T4؟



5- هل تلقت الإدارة العامة للطيران المدني أي طلب لتشغيل مبنى الركاب T4 من شركة الخطوط الجوية الكويتية؟