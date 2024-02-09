وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية عن القرار رقم 56 لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط تنظيم إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل.



2 ـ هل استثنيت بعض الفئات من شرط الراتب والمؤهل الجامعي الوارد في القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الفئات مع إفادتي بأسباب استثنائها.



3 ـ ما أسباب وقف إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وما أسباب إصدار قرار لإعادة السماح بإصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل؟ مع تزويدي بالدراسات التي تمت لاتخاذ القرارات في هذا الشأن ـ إن وجدت.