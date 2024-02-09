قدم النائب شعيب شعبان عدة اقتراحات برغبة جاء الأول منها كما يلي:



لما كان تحقيق التعاون بين سكان الشقق الحكومية تعوقه بعض الصعوبات التي تثار في مسائل يختلف عليها ملاك الشقق، فإن الأمر يستدعي وجود نظام قانوني فيما بينهم، ونظرا للحاجة الملحة له وضرورة وجوده؛ أصبح لزاما الإسراع في إصداره وتنفيذه، تحقيقا لاستقرار المعاملات بين الملاك وعدم حدوث أي نزاعات من شأنها أن تؤدي إلى مشكلات بينهم، لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إصدار لائحة بإنشاء اتحاد ملاك الشقق في العمارات الحكومية لضمان حسن الانتفاع بها وإدارتها، وينضم كل ملاك العقار بقوة القانون للاتحاد، وفي حال امتناع أحدهم وجب على الجهة المختصة ضمان امتثاله للقانون، وتنظم اللائحة النفقات الطارئة او الادارية او التنظيمية للاتحاد، وغيرها من الامور الواجبة على الملاك».



وجاء اقتراحه الثاني كما يلي: لما كان مرض السرطان من الامراض الخبيثة والتي يصعب على المريض المصاب بهذا المرض التعايش في الاجواء العامة للمجتمع والاختلاط بشكل عام وكلي مع الآخرين ونظرا لما يعانيه المصابون بمرض السرطان من حالة نفسية وصعوبة في أداء مهام عملهم ونظرا لحاجة المريض لراحة بدنية، لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «يسمح لمرضى السرطان الموظفين بطلب تقاعد طبي اختياري وبمعاش كامل».



وجاء الاقتراح الثالث كما يلي: لما كانت مدينة جابر الأحمد ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المجاورة لها تفتقر لوجود بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والخدمات التي تسهل انجاز المعاملات اليومية للمواطنين.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إنشاء فرع للهيئة العامة لشؤون القصر في مدينة جابر الأحمد».



وجاء الاقتراح الرابع كما يلي: لما كانت الحكومة ووزير الداخلية من خلال قراراتهم الصادرة مؤخرا يشجعون وبشكل مباشر المواطنين العاملين في الحكومة على استكمال دراستهم، ولما كان قرار المواطن باستكمال دراسته هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري ويسهم بشكل مباشر في جودة العمل وأداء الموظف لعمله، لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إعادة صرف بدل التشجيع الدراسي للدفعة (66 إعادة خدمة) وما يليها من دفعات منتسبي وزارة الداخلية».