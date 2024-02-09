أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية لـ«الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس ترسية عقد وثيقة التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لسنة 2023/2026، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون دينار.

وقالت المصادر إن «البترول» تمضى قدما في أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية بشأن ترسية وتوقيع العقد خلال الأسبوعين القادمين.

ويبلغ عدد المستفيدين من وثيقة التأمين في القطاع النفطي أكثر من 21.5 ألف موظف في كل شركات مؤسسة البترول الكويتية.

وذكرت أن إدارة المخاطر الشاملة في مؤسسة البترول عملت على إعداد الوثيقة خلال الفترة الماضية وإعداد التغطيات المجمعة المطلوبة للتأمين على الموظفين.