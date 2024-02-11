قدم النائب سعود العصفور اقتراحا برغبة جاء كما يلي: يقاس رقي المجتمعات وتقدمها بمدى عنايتها بحقوق مواطنيها ورعايتها لهم دون تحيز او تمييز، وتمثل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم مبدأ انسانيا وحضاريا نبيلا، وذلك من خلال دمجهم في المجتمع لكي يشعروا انهم اعضاء نافعون من خلال تأهيلهم وتدريبهم على بعض المهارات اليدوية لاستثمار قدراتهم وتشجيعهم على الاعمال اليدوية والحرفية التي تقوم على المشاهدة الوصفية والتدريب العملي حتى يمكنهم الاعتماد على انفسهم والتعبير عن قدراتهم الابتكارية المهنية والانضمام الى سوق العمل في وظائف مهنية وحرفية وبعض الاعمال اليدوية البسيطة. ويوجد ضمن التخصصات المهنية والحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تعتمد على الاعمال اليدوية ما يناسب الطلاب الصم من خلال التعليم عبر المشاهدة والشرح الوصفي، والتدريب والتطبيق العملي اليدوي في ورش متخصصة.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: القبول الفوري وغير المشروط للطلبة الصم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تخصصات «التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي - التصميم الداخلي - الكهرباء».