قدم النائب عبدالله المضف اقتراحا برغبة جاء كما يلي: نظرا لتفشي ظاهرة غلاء السلع مثل (السلع الأساسية - مواد البناء - السلع الاستهلاكية وغيرها) والارتفاع المصطنع بقيمة الخدمات مثل (جلب العمالة المنزلية - رسوم الحضانات والمدارس الخاصة - خدمات الصيانة المنزلية - خدمات الاتصال والانترنت وغيرها) المقدمة للمواطنين والمقيمين، فإنه ينبغي على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشرفة على مقدمي هذه الخدمات ومنافذ البيع محاربة هذه الظاهرة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة وجود ارتفاع غير منطقي في أسعار هذه السلع وقيمة الخدمات بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام للدولة أو مع أسعار هذه السلع والخدمات مقارنة بدول أخرى.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «تشكيل فريق طوارئ لمحاربة رفع أسعار السلع أو قيمة الخدمات المصطنعة، ومنح أفراد الفريق صفة الضبطية القضائية، ولهم في ذلك اتخاذ الإجراءات الرادعة المنصوص عليها في القوانين المنظمة وتحرير محاضر الضبطية وإحالتها للجهات المختصة».