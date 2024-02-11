

قدم النائب د.محمد المهان اقتراحا برغبة جاء كما يلي: أصبحت الحفر الموجودة عند مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي تشكل خطرا على المركبات وارواح الناس، وخصوصا في الطريق الواصل ما بين دوار الظهر حتى مخرج طريق الملك فهد في قطعة 2، فهي تتسبب بأذى كبير لأهالي المنطقة، وقد قدم العديد من الاهالي شكاوى الى الجهات المعنية ولم يستجب لها. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: اتخاذ الاجراءات العاجلة اللازمة لصيانة وإعادة رصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي، وخصوصا الطريق الواصل ما بين دوار الظهر حتى مخرج طريق الملك فهد في قطعة 2، مع وضع لوحات ارشادية واعادة النظر في وضع البنية التحتية فيها.