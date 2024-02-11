رشيد الفعم - عبدالعزيز الفضليكشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان وزارة التربية حسمت موقفها النهائي بخصوص قرار تطبيق البصمة وأصرت على عدم التراجع عن قرارها الصادر في هذا الشأن، ملخصة توجهها بأنه «يندرج ضمن توجه الدولة القاضي بتطبيق البصمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، ويتناغم مع قرارات ودعوات ديوان الخدمة المدنية».وأفادت المصادر بأن وزير التربية د.عادل العدواني «لم يوافق على تطبيق البصمة على المعلمين، إلا بعد مراجعته الدراسات والمراجعات التي أعدتها فرق تقييمية متخصصة، أخذت وقتا طويلا في متابعة العمل الميداني وواقع المدارس والحضور والانصراف للمعلم والإداري، وتوصلت في نهاية المطاف إلى ضرورة تطبيق البصمة على الجميع»، لافتة إلى أن «القرار ليس جديدا، وليس طارئا في عهد الوزير الحالي د.عادل العدواني، بل تأجل أكثر من مرة في سنوات مضت لمزيد من المراجعة، وكذلك للانتهاء من تركيب الأجهزة اللازمة والكافية في المدارس والإدارات في الوزارة كافة.وأوضحت المصادر أن «البصمة ليست إعاقة أو تعطيلا لأداء عمل المعلمين، ولا تعرقل إنتاجيتهم أو تمثل حجر عثرة أمام حضورهم وانصرافهم، بل هي دعم للارتقاء في آليات المراقبة والمتابعة والتقييم وإعطاء كل ذي حق حقه».وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» انه لم تصل أي تعليمات إلى الإدارات المدرسية من الجهات المختصة بوزارة التربية حول كيفية تطبيق البصمة والوقت المحدد لذلك بما في ذلك فترة السماح، مشيرة إلى أن المدارس ستضع كشوفات توقيع دخول وانصراف للمعلمين إضافة إلى نظام البصمة.وأضافت المصادر أن مدارس وزارة التربية مستمرة في تطبيق المواعيد المعتمدة حاليا وهي دوام المرحلة رياض الأطفال يبدأ الساعة السابعة والربع وينتهي في الثانية عشرة ظهرا وخمس دقائق، أما دوام المرحلة الابتدائية فيبدأ الساعة السابعة والربع حتى الواحد والربع ظهرا، أما المرحلة المتوسطة فسيبدأ الدوام في الساعة السابعة والنصف وينتهي في الواحدة والأربعين دقيقة، وأخيرا المرحلة الثانوية فسيبدأ الدوام في السابعة وخمسة وأربعين دقيقة وحتى الواحدة وخمسة وخمسين دقيقة.