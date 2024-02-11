صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة أثناء غيابه أو أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن صاحب السمو الأمير.



2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.



3 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.



4 - يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.



6 - يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.



7 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.



10 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.



11 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.



12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.