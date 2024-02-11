رائد بوخمسين: البنك وضع معايير متطورة للابتكار والتميز في خدمة العملاء



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تتويجه بجائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» (CFI.co)، للعام الثالث على التوالي. وهذا الإنجاز يؤكد التزام KIB المستمر وجهوده الدؤوبة في رسم مستقبل الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك الإسلامية وفق استراتيجيات مرنة وحلول مبتكرة.



وحصد KIB هذه الجائزة المرموقة بعد أن أجمعت لجنة التحكيم المستقلة، وبمشاركة فريق التقييم في مجلة CFI، على اختيار البنك من بين مجموعة واسعة تضم العديد من المؤسسات المصرفية والمالية التي تم ترشيحها، وذلك نظرا لاستيفائه مجموعة المعايير المختلفة التي حددتها اللجنة، إلى جانب تميزه في تطبيقها، والتي تشمل ابتكارات القيمة المضافة للخدمات، مستوى خدمة العملاء، سياسات الحوكمة والقيادة التنفيذية، البنية التكنولوجية، التدقيق ومراقبة الجودة وإدارة المخاطر، وكذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.



وفي معرض تعقيبه على تتويج البنك بهذه الجائزة المرموقة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين: إننا في غاية السعادة والفخر لحصولنا على هذه الجائزة من مجلة CFI. ونرى في هذا الإنجاز تأكيدا واضحا على التزامنا الراسخ بمواكبة تطورات صناعة الصيرفة في مجال الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب التركيز الدائم على احتياجات عملائنا المتنامية. ونحن لا ندخر جهدا في المضي قدما للوصول إلى آفاق جديدة في عالم الصيرفة من خلال رؤية شاملة تركز على تبني استراتيجية التحول الرقمي، والالتزام بممارسات الاستدامة، والابتكار المسؤول، وتوفير خدمات مصرفية آمنة تضمن الراحة لجميع شرائح عملائنا.



وأضاف: يواصل KIB العمل على الارتقاء بمنتجاته وخدماته إلى مستويات متقدمة بفضل رؤيته المبتكرة وبعيدة المدى، وهذا الأمر أثر بشكل إيجابي على النظام المالي في المنطقة. كما أن البنك قد وضع معايير متطورة للابتكار والتميز في خدمة العملاء، انطلاقا من تطلعه إلى إحداث قفزة في صناعة الصيرفة، حيث يعتبر KIB من البنوك الرائدة في توفير حلول مالية مبتكرة، ومساهما رئيسيا وفعالا في رسم مستقبل المصارف في الشرق الأوسط.



واختتم بوخمسين تصريحه قائلا: أتقدم بالشكر الى جميع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي لدوره الداعم وسياساته الرشيدة التي يطبقها على القطاع المصرفي. كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية، لما يقدمونه من دعم مستمر من أجل تحقيق النجاحات المتتالية للبنك، وكذلك كل موظفي البنك لتفانيهم وتعاونهم في سبيل تطوير البنك وتلبية طموحات العملاء والمساهمين.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلة CFI تعتبر من أبرز المنصات الإعلامية في لندن، وهي متخصصة في تغطية مجالات الأعمال والاقتصاد والمال، كما يعد برنامج جوائزها واحدا من أكبر المحافل الدولية من حيث التخصص بتقييم وتكريم الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في تقديم أعلى معايير الابتكار والتميز في القطاع الاقتصادي والمالي، على مستوى العالم.