

في رعاية مستمرة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، أعلنت صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن مشاركتها الفعالة في معرض «إنجاز» الأول لفرص التدريب الميداني، الذي أقيم بفندق موفنبيك البدع على مدى يومين، وشهد المعرض الذي نظمته جمعية إنجاز الكويت الأسبوع الماضي تجمعا لأكثر من 20 مؤسسة من نخبة مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لعرض مجموعة واسعة من فرص التدريب المتاحة أمام طلبة الجامعات في شتى التخصصات، هذه المبادرة تأتي تأكيدا على الدور الأساسي الذي تلعبه صناعات الغانم في تعزيز المسار المهني للشباب الكويتي وتحفيز قدراتهم على الابتكار والإبداع.



وفي هذا السياق، علقت ليلى المطيري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت، قائلة: إن معرض التدريب الميداني الأول لإنجاز الكويت أحد أهداف إنجاز الكويت لصقل مهارات الشباب وتهيئهم لسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف شركات القطاع الخاص وأكبرها، كما أتيحت أكثر من 140 فرصة للشباب خلال يومي المعرض وتمت مقابلة ما يزيد على 600 شاب وشابة يرغبون في التدريب في مختلف الإدارات في الشركات. وأكدت أن هذه الفعالية ليست الوحيدة من نوعها التي تقيمها جمعية إنجاز الكويت بل هناك العديد من الفعاليات على مدار العام والتي تهدف الى دعم مهارات الشباب وتعزيزها في المحاور التالية: الجاهزية للعمل والريادة والمعرفة المالية وذلك من خلال برامج عالمية معتمدة لدى مؤسسة جونيور اتشيفمنت العالمية.



وفي تعليقه على المشاركة، قال أنس العتيقي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صناعات الغانم: إن مشاركتنا في معرض «إنجاز» لفرص التدريب الميداني تعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم. نحن نرى في برامج التدريب الميداني جسرا يمتد من النظريات الأكاديمية إلى الواقع العملي، مما يمنح الشباب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في الفصول الدراسية وتحويله إلى خبرات عملية قيمة. الاهتمام المتزايد من قبل الطلاب الجامعيين ببرامج التدريب مؤشر إيجابي يعكس الرغبة في تحقيق التقدم الشخصي والمهني. من خلال دعمنا لهذه البرامج، نعبر عن التزامنا الدائم والراسخ بتطوير جيل متمكن ومبدع يسهم بفاعلية في بناء مستقبل الكويت المشرق.



وفي إطار هذه المبادرة، تواجد فريق من قطاع الموارد البشرية في شركة صناعات الغانم لتعريف زوار المعرض بالفرص التدريبية المتاحة، حيث استقبلت صناعات الغانم والشركات التابعة لها عددا من المتدربين بهدف إيصالهم بفرص متنوعة في قطاعات حيوية تشمل التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الإدارة المالية، والتجارة الإلكترونية، هذا التنوع في القطاعات يعكس النطاق الواسع لعمليات الشركة التي تغطي مجالات متعددة مثل السيارات، التجزئة، والأغذية والمشروبات، مما يوفر للمتدربين تجربة شاملة وعميقة في القطاع الخاص.