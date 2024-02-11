

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 16 مليون دينار وربحية سهم بلغت 29.3 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بالأرباح بلغت 10%، وذلك مقارنة بأرباح 14.6 مليون دينار وربحية سهم 26.8 فلسا حققتها الشركة في العام السابق.



وكان مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية قد عقد اجتماعه، حيث اعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما اقترح مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% (15 فلسا للسهم الواحد)، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% لسنة 2023 لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين. وقد أظهرت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية، تحقيق نمو ملحوظ في الأداء التشغيلي خلال 2023، حيث سجلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 13% لتبلغ 41 مليون دينار، وصافي الربح التشغيلي بلغ 31 مليون دينار وبنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، ويأتي ذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة الذي دخل حيز التشغيل منذ نحو عامين.



كما كشفت البيانات المالية للشركة في 2023 عن زيادة في إجمالي حجم الموجودات بنسبة قدرها 9% لتصل إلى 458 مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 7% إلى مبلغ 179.7 مليون دينار.



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي إن «الصالحية» حققت نتائج مالية قوية عكست مرونة نموذج أعمال الشركة وتؤكد ثبات الخطوات التي تتخذها الإدارة نحو خلق قيمة مضافة طويلة الأمد للمساهمين وتحقيق أفضل العوائد كما تحفز للعمل نحو أداء أقوى في المستقبل. وأشار النفيسي إلى ترقية سهم شركة الصالحية العقارية والانضمام إلى السوق الأول في بورصة الكويت، وذلك حسب إفصاح بورصة الكويت بشأن ملخص نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة للعام 2024، ويعد السوق الأول سوق النخبة من الشركات المدرجة، حيث ستتم الترقية اعتبارا من اليوم الأحد.



وقد شهد الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من التقارير السنوية والإجراءات الرقابية المطلوبة من قبل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت مثل تقرير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، فيما أوصى المجلس بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة لمناقشة واعتماد قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.