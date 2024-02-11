

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة.



مشددا على ضرورة الانتباه واليقظة والتعامل مع مختلف الأهداف في المياه الإقليمية ورصد أي تجاوزات والتعامل معها، وتطوير خطط الرصد لمواجهة المتسللين والمهربين حفاظا على أمن الكويت واستقرارها.



تصريحات اليوسف جاءت خلال جولة ميدانية في الإدارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الأحمد البحرية، حيث كان في استقباله اللواء طلال المونس وشاهد عرضا موجزا عن المهام والواجبات المنوطة بالإدارة العامة لخفر السواحل، ثم قام بجولة اطلع فيها على آلية عمل المنظومة الرادارية وغرفة العمليات ومركز البحث والإنقاذ وعدد من الزوارق الفرنسية والورش الفنية والدوريات الاعتراضية التي تمت إعادة إعمارها والدوريات التي تم دخولها حديثا والدوريات التي تم تصنيعها بورش الإدارة العامة لخفر السواحل. وأثناء الجولة أبدى اليوسف بعض الملاحظات ووجه إلى وضع الحلول السريعة لها.