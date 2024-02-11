

عبدالله قنيص



كلف رجال مباحث ميناء عبدالله وعلي صباح السالم بالتحقيق في قضية حملت عنوان خيانة أمانة بمبلغ 68 ألف دينار.



وبحسب مصدر امني، فإن محامي شركة متخصصة في النقليات والمناولة قال في قضية حملت رقم 13/2024 ان شركة استأجرت من الشركة الموكل عنها 4 مولدات كهرباء بعقد ايجار قيمته 68 ألف دينار، مشيرا إلى الشركة المشكو بحقها متخلفة عن دفع الايجار او رد المولدات وأرفق 20 صورة ضوئية.



وأكد المصدر ان رجال المباحث طلب منهم التحري حول الواقعة وضبط وإحضار المولدات واستدعاء والممثل القانوني للشركة المشكو بحقها أو مالكها وبيان مسؤوليته القانونية بالواقعة.



من جهة أخرى، قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس وافد سنتين مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، وذلك بعدما أسند الادعاء العام استيلاءه على مبلغ مسلم إليه على سبيل الأمانة وقدره 120 ألف دينار يخص شركة كان يعمل لديها.



كما تقدم مواطن إلى مخفر ميدان حولي وأبلغ عن تعرضه لخيانة أمانة من قبل وافد.



وأفاد بأنه حصل بينه وبين المتهم عقد استثمار تسلم منه دفتري شيكات باسم الشركة ولم يقم بإرجاع الشيكات.