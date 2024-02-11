

هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا سعادته بتأهل «السماوي» إلى المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بعد تغلبه على التضامن 3-0 في مواجهة الدور قبل النهائي التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

وأكد ميشا أن جميع لاعبي الفريق قدموا أداء متكاملا خلال شوطي المباراة، وقال لـ «الأنباء»: لم نعط أي فرصة حقيقية للخصم، وكان هدفنا التسجيل في الشوط الأول، رغم معرفتنا المسبقة بلجوء التضامن إلى الدفاع، واعتماده على الهجمات المرتدة، لكن صلابة الدفاع ونجاعة الهجوم كانتا حاسمتين في الخروج متقدمين بهدف نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا صبورين جدا، وكان للاعبين الاحتياط دور مهم وحاسم في ترجيح كفة السالمية، وتحقيق هدفنا بالتأهل للمباراة النهائية بجدارة.

وأشار إلى أن الحديث عن مواجهة القادسية في نهائي «أغلى الكؤوس» يعد مبكرا من الناحية الفنية، مضيفا: شاهدت مباراة العربي والقادسية، والأخير يملك مجموعة متميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، ويقدمون أداء جيدا على المستويين الفردي والجماعي، لكن تبقى الحظوظ متساوية بين الفريقين، كما أن لاعبي السالمية يملكون الجودة الفنية نفسها، وعامة لدينا الوقت الكافي لتحليل الخصم فنيا.

وذكر ميشا أن استضافة الشباب مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة ستكون صعبة على «السماوي»، وقال: ستكون هناك عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، لأسباب عدة، وسيكون هناك دور للاعبين الذين لم يشاركوا أمام خيطان، وكاظمة، والتضامن، خاصة أنهم أظهروا جاهزية عالية في الأيام الماضية، لافتا إلى أن الفوز في المباراة من شأنه أن يضمن للفريق مقعده ضمن الـ 6 الكبار في الدوري.