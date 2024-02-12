القاهرة - ناهد إمام



كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في المرحلة الأولى، وتشمل 6 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية جنوب سيناء، السويس، وأسوان).



وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد 321 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وتم تقديم أكثر من 32 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة بينهم 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، و11 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الأقصر، ومليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الإسماعيلية، ومليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء، و200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة أسوان ثاني محافظات الصعيد تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و40 ألف خدمة طبية وعلاجية بمحافظة السويس، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و14.5 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، أنه تم إجراء 500 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق المنظومة و35% منها عمليات متقدمة وذات مهارة كما تم إجراء 2.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، كما تم عمل أكثر من 4.8 ملايين ملف طبي موحد، واعتماد 162 منشأة طبية معتمدة اعتماد كلي ومبدئي طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار 20 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية مميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و80% من المستشفيات.



وتابعت: متوسط نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية 91%، كما تم تكويد أكثر من 3.5 ملايين دواء ومستلزم طبي طبقا للتكويد العالمي GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.



وأشار إلى أنه تم تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية إطلاق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية HRIS باستخدام تطبيق HITS ما يضمن الإدارة المثلى للموارد البشرية.