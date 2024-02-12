صاحب السمو تلقى رسالتي تهنئة من رئيسي تركمانستان ونيجيريا بتولي سموه مقاليد الحكم وهنّأ الرئيس الإيراني بالعيد الوطني ورئيس أذربيجان بإعادة انتخابه ورئيس السلفادور بانتخابه رئيساً



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 12 الجاري.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة أعرب فيها عن خالص التهاني لسموه، حفظه الله، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية تركمانستان الصديقة عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلاميــة الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفـــادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية السلفادور الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجـــان الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.