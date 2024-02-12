أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين، وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية.



وفي الوقت الذي تؤكد فيه الكويت وقوفها ومؤازرتها أشقاءها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله وصوره.



وتوجهت الكويت بالتعازي القلبية وخالص المواساة إلى الشقيقتين، دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما، وإلى ذوي الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم مع الشهداء، متمنية للمصابين بالشفاء العاجل.