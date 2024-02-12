برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة، انطلقت فعاليات تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني «CPX نصر 19»، في مركز العمليات بالرئاسة العامة للحرس الوطني.



ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين في التمرين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، مؤكدا أهمية التمرين في صقل مهارات القادة بالتخطيط ومواجهة الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال وتطوير القدرات في تنفيذ المهام سواء في الجانب الأمني والعسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأضاف أن التمرين الذي يعقد للمرة الأولى في مركز العمليات الجديد بالرئاسة العامة للحرس الوطني بإمكاناته المتطورة يسعى إلى تدريب قادة الحرس الوطني وهيئات الركن وقياس قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعضلات المختلفة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحداتهم، وهو من التمارين الكبرى التي تقام سنويا في الحرس الوطني لرفع درجـــة الاستعداد والجاهزيـة القتالية.