أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح فرع جديد للعلامة التجارية New Balance في الكويت وتحديدا في «مول العاصمة» بقلب مدينة الكويت.



وبهذه المناسبة، أقيم حفل افتتاح حضرته سفيرة الولايات المتحدة لدى الكويت كارين ساساهارا، والمدير العام الإقليمي في New Balance ستيوارت هينوود، ورئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد فيصل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محبي العلامة التجارية New Balance. واختارت العلامة التجارية New Balance أن تحتفل بهذا الافتتاح بطابع كويتي، فاختارت السدو، حيث قامت بتسليط الضوء على هذه الحرفة التقليدية بالتعاون مع بيت السدو، من خلال عرض حي لعمل السدو، وتزيين جميع أرجاء المعرض والأحذية بشرائط من السدو المحاك يدويا، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات مثل التخطيط باستخدام الخط العربي، والعزف على العود، بالإضافة إلى عرض مميز للرسم عن New Balance باستخدام الرمل.



ويقع الفرع الجديد في «مول العاصمة» في الطابق الأرضي ويوفر تشكيلة متنوعة من الأحذية والملابس الرياضية والعصرية وتحديدا رياضة الجري، للرجال والنساء والأطفال. تتميز منتجات New Balance بالعملية وتناسب جميع الفئات العمرية من الرياضيين والهواة ومحبي الأسلوب الحياة الرياضي والعصري.



وتأسست شركة New Balance في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية في عام 1906، بهدف إظهار القيادة المسؤولة، وتأسيس علامة تجارية عالمية تشكل محل فخر للشركاء والمجتمعات على حد سواء، كما تسعى دائما إلى تمكين الناس من خلال الرياضة والعمل الحرفي، لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم.



وتم افتتاح الفرع الأول للعلامة التجارية في «360 مول»، واليوم يعد فرع مول العاصمة هو الفرع الثاني الذي تفتتحه شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لـ New Balance في الكويت.