أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد الهيفي حرص الوزارة على تعزيز جميع سبل التعاون مع مجلس الأمة من خلال سرعة التجاوب مع الأنشطة البرلمانية وهو ما أكد عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات دواد معرفي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.



وقال الهيفي في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع منسقي الوزارات والهيئات الحكومية إن هذا الاجتماع الذي دعت إليه وزارة شؤون مجلس الأمة يأتي في سياق آليات وأدوات الوزارة في تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يخص سرعة التعامل مع أنشطة مجلس الأمة، لاسيما الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة والتوصيات. وأوضح الهيفي أن أكثر من 16 وزارة وجهة حكومية شاركت في الاجتماع التنسيقي الذي بحث سبل التعاون فيما يتعلق بشؤون مجلس الأمة تحقيقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور.



وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير وتفعيل البوابة الإلكترونية البرلمانية مع الجهات المعنية لتوفير البيانات والمعلومات البرلمانية لكافة الجهات الحكومية المختلفة ولذوي الشأن بما يدعم سرعة التجاوب الحكومي مع الأنشطة البرلمانية كافة.



جدير بالذكر انه واكب ذلك زيارة وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة، وذلك للاطلاع على تجربة الكويت ومجلس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الأمة في إعداد الردود البرلمانية وآلية العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، وقد حضر الوفد القطري الاجتماع التنسيقي للاطلاع عن قرب على آليات التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالشؤون البرلمانية.