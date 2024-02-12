بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي أسفر عن استشهادهم وإصابة آخرين، معربا عن إدانته لهذا العمل الإرهابي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



كما بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقيتي تعزية إلى رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، معربا عن إدانته لهذا العمل الإرهابي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.