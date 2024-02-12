وجّه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي: أكدت وزارة الصحة في وقت سابق وجود خطة لفتح مستوصف منطقة غرب عبدالله المبارك لفترات أطول، وأشارت منذ عام تقريبا خلال افتتاحه إلى أنه سيتم التوسع في فترة العمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا حسب حاجة المركز وحسب إحصائية مراجعي المركز، بالإضافة إلى التوسع مستقبلا في عيادات المركز وفتح عيادة الأمراض المزمنة وعيادات الأسنان وعيادات الأمومة والصحة الوقائية ومركز الإسعاف. وعلى الرغم من التغيرات التي حدثت أخيرا وأهمها زيادة عدد قاطني المنطقة الأمر الذي شكل ضغطا على المستوصفين وأوجد حاجة ماسة إلى تشغيل المستوصف على مدار اليوم وزيادة أعداد الكادر الطبي والتمريضي وافتتاح عيادة الأسنان، مازال المستوصف يغلق فترة العطل ونهاية الأسبوع وفترة عمله لا تتناسب مع أعداد مراجعيه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما أسباب عدم افتتاح المستوصف على مدار اليوم؟



2 ـ ما موعد افتتاح المستوصف الثاني في المنطقة؟



3 ـ لماذا تأخرت الوزارة في افتتاح العيادات التي أعلنت عنها في افتتاح المستوصف منذ أكثر من عام وعلى رأسها عيادة الأسنان والأمومة والأمراض المزمنة، مع تزويدي برؤية الوزارة حيال ذلك والخطة الزمنية.