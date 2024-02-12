قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا برغبة جاء كما يلي: يتقلب الانسان في مراحل حياته وفتراتها، فمن المهد والطفولة الى الشباب والكهولة، ومن الضعف الى القوة، حيث قال تعالى (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير)، وقد يصاب الفرد ببعض صور الضعف التي يصعب عليه القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه، مما يتطلب ان تراعي الدولة تلك الشريحة في مرحلة العمر المتقدم وتطور من خدماتها لها. وكذلك كفل الدستور الكويتي حق خدمة هذه الشرائح العمرية، فقد نصت المادة الحادية عشرة من الدستور الكويتي على «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».



ورغبة بالتسهيل عليهم وإزالة العوائق الواقعة على تلك الشرائح، وايضا تخفيف الازدحام في الجهات الحكومية، وتسهيل تخليص معاملات كبار السن ممن تجاوزت اعمارهم 65 عاما على ان تبدأ بعض الجهات الحكومية بالخدمة وخصوصا وزارة الداخلية، ويمكن بعدها تعميم التجربة لجهات حكومية اخرى مستقبلا، والمقترح الماثل تجربة عملية نجحت في تطبيقها عدد من الدول واعتبرت من صور تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.



لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام وزارة الداخلية بتوفر سيارات متنقلة تنجز المعاملات والخدمات التي تقدمها، وذلك لفئة كبار السن، مع توفير سبل الراحة المختلفة لهم، ويكون في تلك السيارات موظفون حكوميون متمكنون ومدربون لخدمة هذه الفئة، وتخصص هذه الخدمة لمن بلغوا 65 عاما وما فوق.