

في خطوة لتعزيز التعاون وتعميق الشراكات التعليمية، وقعت مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية ممثلة برئيس مجلس الإدارة مشاري بودي، حيث يهدف هذا التعاون إلى تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وحتمية الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة لكل منهما للنهوض بالمهام المنوطة بعملهما.



وتعكس هذه المذكرة التزام معهد الدراسات المصرفية كمؤسسة تعليمية بتوفير بيئة تعليمية محفزة تعزز التطوير الشخصي والمهني ومنح المتدربين الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات لتفتح أمامهم آفاق الفرص المناسبة لتعلم الجديد في مجالات المصارف وإدارة الأعمال والتسويق، كما تسلحهم بالخبرة والمهارة اللازمة. وأكد الطرفان أن هذا التحالف الاستراتيجي إنما يجسد اهتمامهما المشترك واستعدادهما لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة، حيث تعتبر هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق لبرامج ومشاريع تعليمية متقدمة، تسهم في تحفيز المتدربين وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة ولتعزز التفاعل بين القطاعين التعليمي والتقني.



كما سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والهيئة التدريبية وتبادل الموارد التعليمية والمرافق والبنية التحتية لإثراء تجربة التعليم وخلق بيئة تعلم ملائمة للمشاركين في البرامج التدريبية، كما سيقدم الطرفان مشاريع البحوث والتطوير لتجسر الفجوة بين المجالات المصرفية والتقنية، تعزيزا للابتكار وتبادل المعرفة. وسيعملان معا على تنظيم الفعاليات المشتركة، والمؤتمرات، والندوات، والرعايات، والترشيحات للبرامج التي تسهم في تعزيز التآزر بين القطاعين المصرفي والتقني.