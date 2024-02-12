

عقدت شركة الإنماء العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية بمقرها الرئيسي أمس، وذلك بنسبة حضور (58.738%)، حيث ترأس الاجتماع صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وقد تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن صافي الأرباح لعام 2023 بلغ نحو 1.01 مليون دينار، مقارنة بأرباح بمبلغ 234.2 ألف دينار لعام 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لعام 2023 مبلغ 42.13 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 41.12 مليون دينار عن العام السابق.



كما حققت الشركة أرباحا من العمليات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغت 1.06 مليون دينار، مقارنة بخسائر بمبلغ 68.55 ألف دينار عن العام السابق، كما انخفضت مطلوبات الشركة إلى 19.88 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 22.64 مليون دينار عن العام السابق، وارتفعت ربحية السهم إلى 2.24 فلس مقارنة بـ 0.52 فلس للعام السابق.