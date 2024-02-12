اشتياقي لجمهوري وغناء المطربين لأعمالي سبب عودتي من جديد .. ولاحظت أن أغلب المطربين يغنون أعمالي في حفلاتهم



ياسر العيلة



يعود المطرب الكبير محمد البلوشي صاحب الصوت الدافئ الجميل إلى جمهوره ومحبيه مجددا بعد فترة غياب طويلة من خلال أغنية «سينغل» تحمل عنوان «شالمانع»، كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، ألحان الموهوب حمد الخضر، توزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.



«الأنباء» هاتفت البلوشي ليحدثنا عن هذه الأغنية، حيث قال: فكرة الأغنية جاءت عن طريق الملحن الجميل حمد الخضر وهو من الملحنين المميزين، وكان دائما «يحن» علي بأن ارجع من جديد للساحة ولجمهوري، وأشكره على ذلك، لكن أنا كنت أنتظر الفرصة المناسبة للعودة بشكل «حلو» يليق بجمهوري، وهذا ما تحقق من خلال اغنية «شالمانع» التي ستعرض في قنوات وإذاعة «روتانا»، وقد سبق لي التعاون مع الخضر من قبل في العديد من الأغاني الوطنية للكويت والسعودية، كاشفا عن أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأعمال الجديدة لتكون عودة حميدة له بعد غياب، مشيرا إلى أن هناك تعاونات ستكون في قطر ودبي والبحرين.



أما عن سبب هذا الغياب الطويل الذي بدأ منذ عام 2005 إلى الآن، لم يقدم خلالها إلا أغنية «سينغل» عاطفية، مكتفيا بالأغاني الوطنية وأغاني المناسبات، أوضح: السبب كان من قبل شركة الإنتاج وليس مني، لكن إن شاء الله القادم أجمل.



وحول عدم اتجاهه للتلحين خلال هذه الفترة، خاصة انه قدم الكثير من الألحان الناجحة لزملائه المطربين والمطربات، رد: أعترف أنني قصرت في هذا الجانب، ففي السابق كنت أجتهد وأتواصل مع المطربين والمطربات ونتناقش وكان هذا النقاش يثمر تعاونات كثيرة لكن خلال الفترة الماضية لم يطلب احد مني ألحانا، بالإضافة لانشغالي مع الأهل.



أما عن الأسباب التي دفعته للعودة من جديد في هذا التوقيت فقال: هناك اكثر من سبب، أولا اشتياقي لجمهوري الذي عندما يقابلونني في أي مكان يسألونني «وينك وليش مختفي»، وهكذا من المشاعر الجميلة، ثانيا انني لاحظت أن اغلب المطربين يغنون أعمالي في حفلاتهم، والجمهور يرددها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ويعرضون مقاطع منها، كل ذلك شجعني، بجانب تشجيع حمد الخضر على العودة من جديد، خاصة ان القاعدة الجماهيرية لي موجودة، والحمدلله.



وعن تقييمه ورأيه في الأغاني التي تقدم حاليا على الساحة، قال البلوشي: للأسف غير مستمع ومتابع لها بشكل كبير، لكن هناك أصواتا واعدة وجميلة، مثل مساعد البلوشي وفهد الحداد وبعض الأصوات النسائية التي لا أتذكر أسماءهن حاليا وبخلاف المطربين يعجبني دائما الملحن الجميل فهد الناصر فهو يقدم ألحانا متميزة.