

دمشق- هدى العبود



أعلن في العاصمة بيروت أن كل دور السينما اللبنانية تستعد لعرض الفيلم السوري-اللبناني «المزرعة» بدءا من الثامن من الشهر المقبل. وفي هذا الصدد، قالت الفنانة عهد ديب: الفيلم من إخراج نديم مهنا، ونظرا لأهميته فقد تم نشر فيديو للإعلان الترويجي، أطلقته الشركة المنتجة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وأجسد فيه دور زوجة الفنان مالك محمد من خلال اطلالته بشخصية «زكي»، الذي يضطر للنزوح مع عائلته إلى لبنان نتيجة الحرب في سورية، فيضطر أحد الأشخاص لاستضافة العائلة بالمزرعة، ثم يتواصل مع مالكها «وسام حنا» الذي يرحب بالعائلة، على أن تتم الاستضافة ليوم واحد أو يومين، لكن الأقدار شاءت ان نبقى لمدة أكثر، فتنشأ علاقة عاطفية بيننا كعائلة مع صاحب المزرعة، وابني «عبود» يكرس حياته لحمايتنا.



وتابعت: تلقي الأحداث الضوء على العلاقات الإنسانية بين لبنان وسورية، ومدى اشتياق النازحين لوطنهم ولأماكن ذكرياتهم، كما نناقش تنوع اللبنانيين وطريقة استقبالهم للسوريين بين مرحب ورافض، وهذا ينطبق على كل مخيمات النزوح بدول العالم مع اختلاف بسيط لأنظمة البلدان التي استضافت سوريين.



بدوره، صرح المخرج نديم مهنا، من خلال لقاء إعلامي، بأن بعض الأحداث التي تابعها وشاهدها ألهمته للمباشرة بإنتاج الفيلم، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أن العمل يتناول طبيعة العلاقات بين الشعبيين اللبناني والسوري ويعالجها من خلال قصة فيلم «المزرعة» بواقعيتها لأن تعاطي الإنسان مع الإنسان يجب أن يبقى بطريقة محترمة بمعزل عن باقي الظروف.