تأثرت الكويت بحالة مطرية بدأت فجر الأحد واستمرت حتى منتصف الليل، وبلغت ذروتها ظهرا حتى الساعات الأولى من الليل.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ان تلك الحالة تكاثرت فيها السحب المنخفضة والمتوسطة وتخللتها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة كانت رعدية أحيانا، متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة.



وأضاف ان تلك الأمطار كانت غزيرة على بعض المناطق مع نشاط للرياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار مع انخفاض الرؤية الافقية وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 اقدام، وتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة البرية.



وتوقع القراوي أن يبدأ التحسن التدريجي صباح اليوم الاثنين، حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي واستمرار فرص تكون الضباب ليلا يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.



من جهة أخرى، أعلنت قوة الإطفاء العام عن رفع جاهزيتها وفعلت خطة الطوارئ، وقام رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد صباح أمس بعقد اجتماع في غرفة قيادة الحوادث الكبرى للتأكد من جاهزية إدارة العمليات المركزية لتلقي البلاغات واستعداد مراكز الاطفاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفقا للتقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.