

بحضور ومشاركة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان، استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير بحضور ومشاركة مجموعة من عمداء الشؤون الطلابية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي. في هذا الصدد، ذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان أن هذه المشاركة جاءت بهدف التركيز على دور وآلية عمل عمادات شؤون الطلبة في مختلف الدول والأنشطة الطلابية المتعددة والمثرية، مع الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات المطروحة من قبل الدول الشقيقة.



كما أكد د.الحمدان على أهمية فتح نوافذ للتعاون البناء بين الجامعات في مختلف الدول، وذلك بناء على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع من المبادرات والبرامج المستقبلية المتعلقة بشؤون الطلبة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات والآراء والمقترحات لتطوير العملية التعليمية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون، وبناء شخصية الطالب فيما يتعلق بالقيم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.



الجدير بالذكر أن الزيارة تضمنت جولة في مختلف مرافق جامعة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على أقسامها وتخصصاتها ومختبراتها ومرافقها المختلفة.