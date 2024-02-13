قدم النائب محمد هايف اقتراحا برغبة، جاء كما يلي:



نظرا لأهمية دراسة الطيران والعلوم المرتبطة به كهندسة الطائرات والمراقبة الجوية وإدارة المطارات وعلم الأرصاد وغيرها، وحيث ان السوق المحلي لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي منفردا لا يتسع لمثل هذا النشاط، وفي الوقت ذاته تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي الى توحيد اسواقها في هذا المجال وتوطين هذه المهنة والاعتماد على نفسها وعلى أبنائها في هذا الفرع من فروع علوم الطيران.



كما أن طبيعة علوم الطيران يغلب عليها ضرورة التعاون المشترك، وضرورة التنسيق بين هذه الدول ومطاراتها وشركات الطيران العاملة فيها، وحاجة كل دولة إلى التنسيق مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عما تتيحه هذه الاكاديمية من فرص عمل وما تلعبه من دور مهم في الأمن القومي الخليجي والنهوض باقتصاد الطيران ونموه.



لذلك فإنه من المناسب إنشاء أكاديمية لعلوم الطيران تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتولى اعداد وتأهيل وتدريب وتعليم الكوادر الخليجية في مجالات علوم الطيران، ويتطلب الأمر أن تقوم هذه الاكاديمية بدمج كليات ومراكز التدريب الحكومية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلتها، لتصبح جهازا تعليميا وتدريبيا واحدا، واتخاذ ما يلزم نحو ادخال الاجهزة التعليمية والتدريبية الخاصة كذلك تحت مظلتها، الأمر الذي سيؤدي الى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات الطيران المختلفة.



لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تبني الكويت انشاء أكاديمية لعلوم الطيران تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».