قدم النائب مهلهل المضف اقتراحا برغبة جاء كما يلي: تعهد مهنة الصيد والغوص من تراث دولة الكويت القديم الذي ما زال يستمر عليه الأبناء ويتمسك به الآباء، بالاضافة الى الهوايات البحرية المتنوعة والأنشطة المائية، ونظرا لوجود معوقات تحول دون تمكنهم من الحصول على المساعدة اللازمة وأولها ما يخص أماكن ركن الطراريد واليخوت والمراكب وما في حكمها، بالاضافة الى مشكلة وقوف القوارب في أماكن عشوائية داخل المناطق السكنية والمخالفات الكثيرة التي توقعها الجهات الضبطية المختصة في حقهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المسنات والمواقف الخاصة لركنها، الأمر الذي يتطلب حلا عاجلا للمشكلة.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1 - تخصيص أرض قريبة من المسنات لإنشاء مرفق بسيط يحتضن مواقف مرقمة وفق أحدث المعايير لركن القوارب والمراكب المائية بمبلغ رمزي، وذلك على طول الشريط الساحلي، على ألا تكون مخالفة للقانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة.



2 - التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي وادارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت لإعادة تخصيص الأراضي غير المستغلة أو المهملة من الجهات الحكومية وإصدار قرار من المجلس البلدي بإعادة تخصيص الأرض للمقترح، وتزويد قطاع المشاريع بها.



3 - تبني مقترح المجلس البلدي بشأن مواقف متعددة الأدوار للقوارب على الواجهات البحرية في أحد الشواطئ التالية: أنجفة أو الفنطاس أو أبوالحصانية، وتخصص الأرض اللازمة لإنشائها فيه.